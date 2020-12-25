Sancak - Buraları Yak sözleri! 'Buraları Yak' şarkısı sözleri nedir? Sancak'ın yeni şarkısı hakkında bilgiler!
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Sancak - Buraları Yak sözleri! 'Buraları Yak' şarkısı sözleri nedir? Sancak'ın yeni şarkısı hakkında bilgiler!

25.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:39
Sancak - Buraları Yak sözleri! 'Buraları Yak' şarkısı sözleri nedir? Sancak'ın yeni şarkısı hakkında bilgiler!

Sancak'ın yeni albümü ve albümdeki yeni parçası "Buraları Yak" dün gece Youtube'da çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak ediliyor. Peki Sancak 'Buraları Yak' şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sancak'ın "Buraları Yak" şarkı sözleri merak ediliyor. Peki yeni şarkı Buraları Yak sözleri nelerdir? Sancak kimdir? Nereli?

SANCAK - BURALARI YAK ŞARKI SÖZLERİ

Bir gün olsa bile görmek isterdim seni yakından.

Bana kokundan bırak.

Şimdi gülümsemek bile sensiz olduğum için

Bana ellerin kadar uzak.

Beni bir gör isterdim, o an yerlerdeydim.

Omuzlarıma yağmurlar, dizlerime kar,

Batar gibiydim.

İsterdim ölmeyi o an çünkü

İlk kez ben değildim dokunduğun adam.

Buraları yak içimle beraber.

Şu yüzüme bak hayattan bi haber.

Ellere inat koşarım peşinden.

Lakin yar kiminle beraber?

SANCAK 'BURALARI YAK' ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Sancak - Buraları Yak şarkısı 24 Aralık Perşembe günü Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 51 bin izlenme ve 8,5 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkındaki diğer bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Söz & Müzik: Sancak

Düzenleme: Çağlar Kocatepe

Mix: Buğra Kunt & Çağlar Kocatepe

Mastering: Emre Kıral

Yaylılar: İstanbul Strings

Video & Kurgu: Burak Fatsa

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