Sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 5 Kasım'da Beşiktaş Etiler'de, sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faika A'nın (90) yaşadığı evde 1 hafta önce hizmetçi olarak işe başlayan Türkmenistan uyruklu M.M. (40) evden yaklaşık 130 bin dolar, 5 bin avro ve 45 parça halinde ziynet eşyasını alarak kaçtı.