Sanatçı Haluk Levent İzmir konserinde direk dansı yaptı

10.09.2019 20:08

AHBAP'nun çalışmalarıyla vatandaşın gönlünde taht kuran Haluk Levent, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla olay oldu.

Haluk Levent, İzmir'deki orman yangını için verdiği konserde direk dansı yaptı. Paylaşım, binlerce beğeni ve retweet aldı.

"NE SÖZ VERDİYSEM O"

Levent videoyu "Ne söz verdiysem o. Direk dansı istemiştiniz alın size direk dansı.. Yalnız 18 yaşından çocuklara izlettirmeyin" notuyla paylaştı.