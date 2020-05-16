Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı
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Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı

Hayvan sevgisiyle tanınan şarkıcı Emel Müftüoğlu, sevdiği ayının saldırısına uğradı. Müftüoğlu, yaşadığı panik anlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı
16.05.2020 09:28 | Son Güncelleme: 16.05.2020 09:34

Şarkıcılık ve oyunculuk yapan Emel Müftüoğlu, yavru ayıyı severken saldırıya uğradı. Hayvanlara olan sevgisini her fırsatta gösteren Müftüoğlu, saldırıyı uğradığı anları Instagram hesabından paylaşarak yürekleri ağza getirdi.

AYININ SALDIRISINA UĞRADI

Koronavirüs salgınından dolayı vaktinin çoğunu evinde geçiren ve virüse karşı evini dezenfekte ettiren Emel Müftüoğlu, önceki gün bir yavru ayıyı sevdi. Müftüoğlu'nun elini yalayan minik ayı bir anda sinirlenerek sanatçıyı ısırdı. Korkudan yerinden fırlayan Müftüoğlu, o anların videosunu Instagram hesabından paylaşarak "Şimdi sizi çok güldüreceğim... O biiip sesi can havliyle ayı arkadaşıma ettiğim hakaretti ama sonra kendisinden ve ailesinden özür diledim valla" notunu düştü.

Videoyu izleyen Ayça Erturan, Deniz Çakır, Tülin Şahin ve Seray Sever gibi ünlü isimler, Müftüoğlu'nun paylaşımına kahkaha emojisini koydu.

Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı
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