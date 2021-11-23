Sana Söz dizi oyuncuları kim? Sana Söz Ömer, Elif, Aysel, Bora, Şevket, Feray, Sena kimdir? Sana Söz oyuncu kadrosu

Sana Söz dizi oyuncuları kim? sorusunun yanıtı merak edildi. Polisiye ve dram dolu hikayelerin dizi olarak uyarlanacağı Sana Söz dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde başarılı oyuncu Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın yer almakta. Peki, Sana Söz konusu ne? Sana Söz oyuncuları kim? İşte detaylar haberimizde...

SANA SÖZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Elif Karaca, Türkiye'nin merakla takip ettiği "Elif Karaca ile Sessiz Kalma" programının yaratıcısıdır. Elif, yaşamını, çocukluğundan bu yana şahit olduğu adaletsizlikler ve kötülüklerle mücadeleye adamıştır. Cinayet Büro komiseri Ömer de, tıpkı Elif gibi hayatı boyunca kötülerle, canilerle, suçlularla mücadele etmiştir.

Bir otelin terasından atıldığı düşünülen Ayşe Erten, bir süredir komadadır. Olayı programında işleyen Elif Karaca, şüphelerin kaynağı olan Bora Demircioğlu'nun tutuklanması için çabalar. Sonunda başarıya ulaşır. Ama zengin iş insanı Rıza, oğlunu kurtarmak için Elif'in özel hayatını da karmaşaya sürükleyecek bir hamle yapacaktır.

Ayşe'yle yakın yaşlardaki Nurhayat'ın kaybolması, Elif tarafından programa taşınır. Ömer'in başında olduğu Cinayet Büro ekibi olayı araştırırken; Elif'in ekibi de tıpkı Ömer gibi Nurhayat'ı kurtarmak için çalışır. Elif ve Ömer'i bir araya getiren bu olay, aslında farklı dünyaların insanı olan ikilinin, aynı amaç için uğruna mücadele ettiklerini ortaya koyar. Elif ve Ömer, kaybolan Nurhayat'a ulaşmaya çalışırken, aslında sırlar ardında kalan bir aile gizemini de çözeceklerdir.

SANA SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Sana Söz dizisi oyuncuları arasında Nehir Erdoğan, Erkan Petekkaya, Serkan Altunorak, Hivda Zian yer alıyor.

Sana Söz dizisinin başrol oyuncusu Nehir Erdoğan, Elif isminde bir program sunucusunu canlandırıyor. Erkan Petekkaya ise cinayet büro komiser Ömer'e hayat veriyor. Elif, programında, cinayetleri çözüp, katilleri bulmaya çalışmaktadır. Halk tarafından sevilen Elif, işine tutkuyla bağlıdır ve bu yere gelebilmek için pek çok fedakarlık yapmak zorunda kalmıştır.

Erkan Petekkaya : Ömer Duran

Nehir Erdoğan : Elif Karaca

Serkan Altunorak

Ayça İnci

Hivda Zizan Alp

Orhan Güner

Ferhat Baynal

Yaşar Aydınoğlu

Aslıhan Kapanşahin

Atakan Hoşgören

Selin Genç

Selda Güldükoğlu

Ali Önsöz

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