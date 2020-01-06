Samsunspor'dan Silopili öğrencilere forma
Yılport Samsunspor oyuncusu Gökhan Alsan, Silopi ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu öğrencilerine 65 forma gönderdi.
06.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:30
Yılport Samsunspor oyuncusu Gökhan Alsan, Silopi ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu öğrencilerine 65 forma gönderdi.
Futbol ve voleybol forması gönderen Alsan'a teşekkür eden öğrenciler, formalarla hatıra fotoğraf çektirdi.
Okul müdür yardımcısı İsmail Burç, Gökhan Alsan nezdinde bütün Samsunspor kulübüne ve taraftarlarına teşekkür ettiklerini belirtti.
Kaynak: AA