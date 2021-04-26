Samsunlu şehit memleketine uğurlandı
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Samsunlu şehit memleketine uğurlandı

Samsunlu şehit memleketine uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit düşen Samsunlu Uzman Çavuş Aygün Çakar, Merzifon Havalimanı'ndan memleketine gönderildi.

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit düşen Samsunlu Uzman Çavuş Aygün Çakar, Merzifon Havalimanı'ndan memleketine gönderildi.

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik, Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda, EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın naaşı Amasya'nın Merzifon Havalimanı'na getirildi.

Askeri törenle karşılanan Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu, okunan duaların ardından memeleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesi Darıçayalanı Mahallesi'ne uğurlandı.

Törene Şehit Çakar'ın halası Beyhan Şahin, kuzenleri, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkake, Samsun-Amasya il ve ilçe protokolü katıldı. - AMASYA

Samsunlu şehit memleketine uğurlandı
Samsunlu şehit memleketine uğurlandı
Samsunlu şehit memleketine uğurlandı
Samsunlu şehit memleketine uğurlandı
Samsunlu şehit memleketine uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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