Samsung Galaxy S20 Cihazlarda Yeşil Ekran Sorunu Devam Ediyor
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Samsung Galaxy S20 Cihazlarda Yeşil Ekran Sorunu Devam Ediyor

Samsung Galaxy S20 Cihazlarda Yeşil Ekran Sorunu Devam Ediyor
Tekmoloji - Haberler | Teknoloji

Samsung tarafından, geçen yılın başlarında piyasaya sürülen amiral gemisi cihazı Galaxy S20, yeşil ekran sorunu nedeniyle ciddi bir güven sorunu yaşıyor. Şirket yaşanan bu hatayı kabul etmeyerek ciddi bir kitleyi kaybetmiş olabilir.

Samsung firması, 2020 yılında ilk aylarında amiral gemisi cihazı olan Galaxy S20'yi üstün özellikleri ile birlikte piyasaya sürmüştü. Firmanın güncelleme politikası sayesinde, Galaxy S20 kısa süre içinde yeni güncellemeler almaya başladı.

Samsung'un Galaxy S20 serisi cihazlar firma için ne kadar önemli olsa da bazı sorunları beraberinde getirmiş gibi duruyor. Cihaz hakkında en büyük sorun yeşil ekran sorunu olduğu bildirildi. Bu nedenle, birçok cihaz kullanıcısı yeşil ekran sorununu şikayet etmeye başladı.

Kullanıcılar yeni amiral gemisi cihazın tüm özelliklerinin keyfini sürüyordu. Ancak akıllı telefonu bir süre kullandıktan sonra ekranı yeşile dönmeye başladığı daha önceden de birçok platformda açıklanmıştı.

Ancak bu sorunu yaşayan kullanıcı kitlesi çoğaldıkça, Samsung Galaxy S20 yesil ekran sorunu gündemden düşmemeye devam ediyor.

Yesil ekran sorunu, kendini farklı şekillerde göstermeye başlar. Bazıları, ekranda bir sorun olduğuna dair ilk belirtilerin, ekranda yeşil noktaların ortaya çıkması olduğunu söylüyor. En tatsız şey, yeşil kusurun ekranı tamamen yeşile dönmesine ve görüntünün kaybolmasına yol açmasıdır.

Samsung Galaxy S20 Cihazlarda Yeşil Ekran Sorunu Devam Ediyor

Diğerleri, ilk başta ekranda titreme ve dalgalanmalar göründüğünü ve bir süre sonra normal çalışmayı durdurduğunun bilgisini veriyor. Ekran sabit yeşil bir görüntü gösteriyor ve cihazı kullanmak kesinlikle imkansız hale geliyor.

Galaxy S20 akıllı telefonları fabrika ayarlarına geri döndürmek, cihazda yaşanan ekran sorununa bir çare olmadığı bildiriliyor.

Bu olumsuz durumdan tek çıkış yolu, ekranı servis merkezinde değiştirmek olduğu bildirildi. Samsung, sorunun kendisinden kaynaklanmadığını ve kullanıcı hatası olduğunu söylüyor.

Arıza nedenleri arasında düşme, yazılım arızası ve nem girişi olabileceğini bildiriyor. Ancak kullanıcılar bunların bahane olduğuna ve hatalı ekranların takılmasından dolayı donanım seviyesinde bir sorun olduğuna inanıyor.

Samsung, geçen yılın başında Galaxy S20 akıllı telefonlarını tanıttı ve bu yıl yerini yeni seri olan Galaxy S21 serisi cihazlar kullanıcıların beğenisine sundu.

Daha önce, amiral gemisi Galaxy S20'nin sahiplerinin, üreticiyi kasıtlı olarak kusurlu akıllı telefonlar satmakla suçlayarak Samsung'a toplu dava açtığı biliniyordu. Onlara göre, Galaxy S20 serisindeki tüm cihazlar, kendiliğinden çatlayabilen ve patlayabilen arızalı arka kamera camıyla donatıldı.

İddianın açıklamasında, arka kamerayı mekanik hasarlardan koruyan Galaxy S20'nin üzerindeki camın kendiliğinden çatlayabildiği hatta patlayabildiği belirtiliyor. Kullanıcılar, akıllı telefon koruyucu kılıf içinde olmasına ve darbelere maruz kalmamasına rağmen böyle bir sorunun oluşabileceğini iddia ediyor.

Kaynak: Tekmoloji

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