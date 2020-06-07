Samsung Galaxy Note 20 Çıkış Tarihi Belli Oldu!
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Samsung Galaxy Note 20 Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Büyük bir heyecan yaratmayı başaran Samsung Galaxy Note 20 çıkış tarihi hakkında çok fazla iddia ortaya atıldı.

Samsung Galaxy Note 20 Çıkış Tarihi Belli Oldu!
07.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:51

Büyük bir heyecan yaratmayı başaran Samsung Galaxy Note 20 çıkış tarihi hakkında çok fazla iddia ortaya atıldı. Bazıları doğru tahminlere yaklaşırken büyük bir çoğunluğu havada kaldı. İşte cihazla ilgili merak edilen yeni detaylar.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, her gece yıl daha farklı cihazlar üretiyor. Henüz Galaxy Fold modelinin ortaya çıkardığı yenilik rüzgarına tam alışamamışken, bu seferde firma Galaxy Note ile büyük bir heyecan yarattı. İkisinin çok farklı özellikleri olsa bile, yeni serilerinin ortak bir özelliği var. Her ikisi de henüz net bir çıkış tarihine sahip değil.

Samsung Galaxy Note 20 dijital ortamda tanıtılacak

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok etkinliğin iptal edildiği şu son aylarda, Samsung firması da yeni bir karar aldı. Fiziki ortamda gerçekleşme ihtimali bulunan Samsung ürün tanıtımı etkinliği, kesin olarak dijital ortama taşınacak. Bu yılki etkinliğin biraz daha buruk geçeceğini söyleyebiliriz.

Samsung tarafından yapılan açıklamada, "Şirket içerisinde tartışmalar yaşanıyor ancak plan, Galaxy Unpacked etkinliğinin 5 Ağustos'ta düzenlenmesi planı en uygunu olarak belirlendi. COVID-19'un yayılmaya devam etmesi ve ABD'deki ırkçılık karşı protestoların sürmesi sebebiyle bu seneki etkinliğin dijital ortamda yapılması muhtemel." ifadelerine yer verildi.

Şimdilik bu iki amiral gemisi ile ilgili etkinlik tarihi ve nerede gerçekleştirileceği hakkındaki bilgiler kesinleşti. Önümüzdeki günlerde muhtemelen başka detaylar da gelecektir. Sizce firmanın daha başka ne tür sürprizleri olabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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