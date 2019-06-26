Samsung Galaxy Fold 5G'nin Çıkmasına Çok Az Kaldığını Gösteren Belge

Samsung, katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u bu yılın şubat ayında gerçekleşen Unpacked 2019 etkinliğinde tanıtmıştı. Nisan ayında cihazı teknoloji editörlerine test amaçlı gönderen Samsung, ekran sorunları nedeniyle cihazı geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Son gelen bilgilere göre Galaxy Fold, beklenenden çok daha erken piyasaya çıkabilir. Üstelik standart Galaxy Fold'un yanı sıra Galaxy Fold'un 5G'li modeli Galaxy Fold 5G de satışa çıkabilir.

Samsung Galaxy Fold 5G için FCC sertifikasına 25 Nisan 2019'da başvuran Samsung, sertifikayı 3 Haziran 2019 tarihinde aldı. Bu da Samsung'un 5G'li modeli için satışa çıkış tarihinin beklediğimizden daha erken olabileceğini gösteriyor.

İki modelin de özelliklerine baktığımız zaman bağlantı ve batarya kapasitesinin dışında benzer özellikler görebiliyoruz. 4G modelinde nano SIM ve eSIM olmak üzere çift SIM kullanılabiliyorken 4.380 mAh'lik bir batarya telefona güç veriyor. Galaxy Fold'un 5G'li modelindeyse tek SIM kart girişi varken batarya da 4.235 mAh'e düşüyor.

Galaxy Fold modellerinin ortak özellikleri:

Ekran: 1536×2152 çözünürlüğünde 7,3 inç Infinity Flex



Yonga seti: Snapdragon 855



Arka kamera: 12 MP + 12 MP + 16 MP



Ön kamera: 10 MP + 8 MP



RAM: 12 GB