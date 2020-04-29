Samsung Galaxy Fold 2 Fiyatı ile Küçük Bir Şok Etkisi Yaratabilir
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Samsung Galaxy Fold 2 Fiyatı ile Küçük Bir Şok Etkisi Yaratabilir

Samsung tarafında ortaya atılan sızıntılar yakın bir dönemde şirketin yeni nesil katlanabilir telefon modeli olan Galaxy Fold 2 ile karşılaşabileceğimizi işaret ediyor.

Samsung Galaxy Fold 2 Fiyatı ile Küçük Bir Şok Etkisi Yaratabilir
29.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:32

Samsung tarafında ortaya atılan sızıntılar yakın bir dönemde şirketin yeni nesil katlanabilir telefon modeli olan Galaxy Fold 2 ile karşılaşabileceğimizi işaret ediyor. Yeni sızıntılara göre Samsung Galaxy Fold 2 fiyatı ile tüketicilerin canını bir miktar sıkacak gibi gözüküyor.

Samsung Galaxy Fold 2 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Daha öncesinde de çıkan sızıntıları göz önüne aldığımızda yeni nesil katlanabilir telefonun Ağustos 2020 döneminde Galaxy Note 20 ile birlikte tanıtılmasını bekliyoruz. Fiyatlandırma noktasındaki söylentiler ise 1,880 dolar fiyat etiketini işaret etmekte.

Eğer Galaxy Z Flip'in yurt dışı satış fiyatı ile ülkemiz satış fiyatı arasındaki oranı göz önüne alıp Galaxy Fold 2 için (sadece bir referans olması adına) yerel fiyat tahmininde bulunursak, 19,999 TL uygun bir konumlandırma gibi gözüküyor.

Tabii bu fiyat etiketinin Huawei Mate Xs ile kıyaslandığında bir miktar daha tatminkar olduğu söylenebilir. Huawei'nin geçtiğimiz günlerde ülkemizde sınırlı stoklarla satışa sunduğu Mate Xs 29,999 TL fiyata sahipti. Bu fiyat etiketinden ülkemize gelen tüm stokların kısa süre içerisinde tükendiğini de vurgulayalım.

Peki siz bu fiyat hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir katlanabilir telefon modeline 19,999 TL ya da daha fazla vermek ister miydiniz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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