Samsung'dan dikey şekilde katlanabilen akıllı telefon: Z Flip
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Samsung'dan dikey şekilde katlanabilen akıllı telefon: Z Flip

Bin 380 dolar ile piyasada en tutulan akıllı telefonların iki katı fiyatına satışa sunulacak olan model için ilk etapta 'trendsetter' yani trendleri belirleyen varlıklı ve şöhretli kişiler hedef kitle olarak belirlendi.

12.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:15
Samsung'dan dikey şekilde katlanabilen akıllı telefon: Z Flip

Teknoloji devi , 'daki tanıtımda ikinci katlanabilir telefon modeli 'Z Flip'i tanıttı.


Bin 380 dolar ile piyasada en tutulan akıllı telefonların iki katı fiyatına satışa sunulacak olan model için ilk etapta 'trendsetter' yani trendleri belirleyen varlıklı ve şöhretli kişiler hedef kitle olarak belirlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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