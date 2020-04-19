Samsung Akıllı Saatler için El Yıkama Uygulaması Çıktı
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Samsung Galaxy, Hindistan, Bangalore, Samsung, Teknoloji

Samsung Akıllı Saatler için El Yıkama Uygulaması Çıktı

Samsung, Galaxy Watch akıllı saatlerine koronavirüs ile mücadeleyi desteklemek amacıyla yeni bir uygulama ekliyor.

19.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:53
Samsung Akıllı Saatler için El Yıkama Uygulaması Çıktı

Samsung, Galaxy Watch akıllı saatlerine koronavirüs ile mücadeleyi desteklemek amacıyla yeni bir uygulama ekliyor. Uygulamanın amacı, koronavirüsüyle mücadele edilen şu günlerde kullanıcıların hijyen alışkanlıklarını geliştirmek. Hand Wash uygulaması Hindistan'da bulunan Samsung Araştırma Enstitüsü Bangalore'da sadece 2 hafta içerisinde geliştirildi ve kullanıma hazır hale getirildi. Geliştirdiği yeni uygulama ile ilgili açıklama yapan Samsung ekibi, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla açıkladığı resmi önlemleri baz alarak uygulamayı geliştirdiklerini ifade etti ve uygulamanın temel amacının iyi el yıkama alışkanlıklarını öğretmek ve geliştirmek olduğunu belirtti. Hand Wash isimli uygulamanın, kullanıcılara el yıkamaları gerektiğini hatırlattığını söyleyen Samsung ekibi, uygulamanın aynı zamanda el yıkama süresini de kontrol ettiğini sözlerine ekledi.

Samsung Galaxy Watch El Yıkama Uygulaması Yayında

20-25 saniye aralığında ellerin durulanması üzerine programlanan uygulama, uyumlu Samsung Galaxy Watch'larda süre sonunda titreşerek kullanıcıları uyaracak. Uygulamaya özel olarak geliştirilen saat kadranına sahip olan El Yıkama, süre kontrolü dışında kullanıcıların hijyen alışkanlıklarını kontrol edebilmesine de olanak tanıyacak. Bunların dışında başka özelliklere de sahip olacağı belirtilen Samsung Galaxy Watch yeni uygulaması "El Yıkama" Galaxy Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulamaya burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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