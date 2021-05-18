Samsun Valisi Dağlı emekli olan hemşirelere plaket verdi
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Samsun Valisi Dağlı emekli olan hemşirelere plaket verdi

Samsun Valisi Dağlı emekli olan hemşirelere plaket verdi
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası etkinlikleri kapmasında emekli olan hemşirelere plaket verdi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası etkinlikleri kapmasında emekli olan hemşirelere plaket verdi.

Dağlı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen Hemşireler Haftası kutlama programına katıldı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzun yıllar hizmet verdikten sonra emekli olan hemşirelere plaket veren Dağlı, sağlık çalışanlarının özellikle bir yıldır devam eden küresel salgın sürecinde mesai kavramı gözetmeksizin özveriyle verdikleri mücadeleye hep birlikte şahit olduklarını belirtti.

Hemşirelerin 24 saat esasına göre çalışan ve bir sağlık kuruluşuna girildiğinde ilk karşılaşılan meslek mensupları olduğunu vurgulayan Dağlı, "Hastalarıyla hemhal olan, acılarını kendi acısı gibi hisseden, gerektiğinde sabaha kadar başlarında nöbet tutan, Kovid-19 sürecinde de doktorlarımız ve diğer sağlık çalışanlarımızla birlikte sahada olan tüm fedakar hemşirelerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanlarımızı kaybettiğimiz için bu yıl Hemşireler Haftasını buruk kutluyoruz. Bunun yanı sıra sağlık çalışanlarımızın bu süreçte dahi şiddete maruz kaldığını üzücü bir şekilde müşahede ettik. Bunun hiçbir izahının olamayacağı gibi sağlıkta şiddeti önlemek için çalışmalar devam etmektedir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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