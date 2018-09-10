Samsun Üniversitesi Rektörü Aydın Görevi Devraldı

Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mahmut Aydın, bu görevi tedviren yürüten Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'ten devraldı.

Rektörlük makamında yapılan devir teslim töreninde, OMÜ Rektörü Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mahmut Aydın'a görevi devir etti.

OMÜ olarak Samsun Üniversitesi'nin her zaman yanında olacaklarını ifade eden Bilgiç, şunları söyledi:

"Bugün iki kardeş üniversitenin rektörü olarak bir devir teslim töreni gerçekleştiriyoruz. Samsunumuz 43 yıllık OMÜ'nün yanında Samsun Üniversitesi olarak yeni bir üniversiteye kavuşmuş bulunuyor. Mayıs ayından bu yana geçici olarak yürütmekte olduğum Samsun Üniversitesi Rektörlüğünü bugün itibariyle Prof. Dr. Mahmut Aydın'a büyük bir heyecanla devrediyorum."

Görevi devralan Prof. Dr. Aydın ise OMÜ'nün şimdiye kadar içinden pek çok üniversiteyi kurduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"OMÜ şimdi de aynı şehir içerisinde kardeş üniversitesini kendi içerisinden çıkarıyor. Samsun eğitim şehri olma konusunda hızla ilerleyen bir kent. Bu hepimiz için önemli bir sorumluluk. Bize bu konuda güvenip bu sorumluluğu veren kişileri utandırmamak adına 24 saat değil gerekirse 25 saat çalışarak bu güveni boşa çıkarmayacağız."

Törende, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Öğretim üyeleri Prof. Dr. Bekir Şişman, Prof. Dr. Lokman Çilingir, Prof. Dr. Erkan Perşembe, Doç. Dr. Salih Keskin, Doç. Dr. Hüseyin Akgün hazır bulundu.