Samsun'un İhracat Şampiyonları Ödüllerini Aldı

2017 yılında Samsun'dan en fazla ihracat gerçekleştiren firmalar, Dünya Gümrük Günü etkinliğinde ödüllerini aldı.

2017 yılında Samsun Gümrük Müdürlüğünden 2 milyar 327 milyon 939 bin dolar ithalat, 818 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Samsun Gümrük Müdürlüğü, yüzde 90 oranla Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün en fazla dış ticaret hacmine sahip olan idaresi oldu. En fazla ihracat Rusya, Ukrayna, Romanya gibi Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere yapıldı. İhraç edilen ilk on ürün ise limon, üzüm, tütün ürünleri, buğday, mandalina, fındık, portakal, mermer, greyfurt ve domates oldu. 2017 yılında Samsun'dan en fazla ihracat gerçekleştiren; Ulusoy Un, Sampa Otomotiv, Yeşilyurt Demirçelik, Kalyoncu Nakliyat, Borsan Kablo ve Samsun'daki bir tütün mamulleri firmasına ihracat başarı ödülü verildi.

"Samsun'dan verilen göç durdu"

Etkinlikte bir konuşma yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Ülkelerin kalkınması ihracata bağlı. İhracatımızı artırmadığımız zaman uluslararası alanda rekabet etmek zorlaşır. Samsun'dan yapılan 818 milyon dolarlık ihracatın tamamı Samsun'da üretilmiyor. Samsun'un bulunduğu konumdan çok daha ileride olması gerekir. Hepimize büyük görev düşüyor. Samsun hızla büyüyor. Eskiden Samsun'un çok göç verdiği konuşuluyordu ama aldığım verilere göre Samsun'dan göç durdu. Şu an göç vermiyoruz. Ama bu kadar nüfusu beslemek için üretimimizi artırmalıyız" dedi.

Firma yetkilileri ödülleri; Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Nurullah Erem'den aldılar.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Davut Altan Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe firma yetkilileri ve gümrük çalışanları katıldı. - SAMSUN