Samsun'u kadınlar güzelleştiriyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan kadınlar, kentin farklı bölgelerine diktikleri çiçeklerle şehri güzelleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan kadınlar, park ve bahçelerin yanı sıra yol kenarlarında bulunan alanlarla refüjleri çiçeklerle renklendiriyor.

Ev ekonomilerine katkı sağlayan kadınlar, her türlü hava koşullarına rağmen özveriyle çalışarak kenti güzelleştirmek için çaba harcıyor.

Samsun'da yaşayan 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Nuran Sevindik, AA muhabirine, çalışarak aile bütçesine destek sağladıklarını söyledi.

Ev işleri ile çiçek dikme işini aynı anda yürütmenin zor olduğunu dile getiren Sevindik, "Dört çocuğum var. Biri otizmli. Aileme destek olmak için çalışmak zorundayım. Günlük 70 lira kazanıyorum." dedi.

Çalışanlardan 49 yaşındaki Bayramiye Kılınç da diktikleri çiçeklerin çoğunun zamanla insanlar tarafından alındığını anlatarak, "Biz o kadar emek veriyoruz, insanlar bu çiçekleri alıyor. Bir dalın kopmaması için bile emek sarf ediyoruz. İnsanlar bu çiçekleri koparmasın. Yaptığımız iş küçümsenecek bir iş değil, emekçi kadınlar olarak çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA