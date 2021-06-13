SAMSUN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANENİN 8'NCİ KATINDAN DÜŞEN AKADEMİSYEN ÖLDÜ
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SAMSUN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANENİN 8'NCİ KATINDAN DÜŞEN AKADEMİSYEN ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Araştırma Görevlisi Alpaslan Ülken (47), tedavi gördüğü hastanenin 8'inci kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Araştırma Görevlisi Alpaslan Ülken (47), tedavi gördüğü hastanenin 8'inci kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

OMÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde Araştırma Görevlisi Alpaslan Ülken, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle, bir süredir nörolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin 8'inci kat penceresinden, 4'üncü kattaki çocuk cerrahisine ait balkona düştü. Haber verilmesi üzerine balkona gelen ekiplerce yapılan kontrollerde, Ülken'in hayatını kaybettiğini belirledi.

AMELİYAT OLACAKTI

Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan ve cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülen Alpaslan Ülken'in, bugün ameliyat olacağı öğrenildi.

SAMSUN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANENİN 8'NCİ KATINDAN DÜŞEN AKADEMİSYEN ÖLDÜ
SAMSUN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANENİN 8'NCİ KATINDAN DÜŞEN AKADEMİSYEN ÖLDÜ
SAMSUN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANENİN 8'NCİ KATINDAN DÜŞEN AKADEMİSYEN ÖLDÜ
SAMSUN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANENİN 8'NCİ KATINDAN DÜŞEN AKADEMİSYEN ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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