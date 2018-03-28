Samsun-Su kabağı ellerinde hayat buluyor (HD)

Su kabağı ellerinde hayat buluyor

Samsun'da 6 ay önce el sanatları ve su kabağı işletmeciliği kursuna katılan Ayşe Ergin Çetiner (42), su kabağından gece lambası, abajur, vazo gibi süs eşyası yaparak adeta onlara hayat veriyor.

Samsun'da 6 ay önce Halk Eğitim Usta Öğreticisi ablası Hamiyet Uçarlı'nın (46) tavsiyesi ile el sanatları ve su kabağı işletmeciliği kursuna katılan evli ve bir çocuk annesi Ayşe Ergin Çetiner (42), atölyede yaptığı su kabaklarından avize, abajur, lambader, ablik, dekoratif lambalar yaparak onlara adeta hayat veriyor. Ablası Hamiyet Uçarlı'nın tavsiyesi ile su kabağı işlemeciliği kursuna gittiğini belirten Çetiner, 'Ev hanımıydım kabak işlemeciliğine hobi olarak başlamıştım ama çok sevdim ve bu işi devam ettirmeyi düşünüyorum. 6 aydır bu işi yapıyorum ve severek yapıyorum. Tek sıkıntımız çok fazla toz yapıyor olması. Bunu ev ortamında yapma şansımız pek fazla olmuyor. Sadece kursa geldiğimiz zaman su kabak işlemeciliğini yapabiliyoruz. Ablam bu kursu çok merak etmişti. O öğrenmeye giderken beni de götürdü. Onun sayesinde kursa gittim ve burada su kabağı işlemeciliği usta öğreticisi Ulaş İngenç ile tanıştım. Daha sonrasında da kabak oymacılığını çok sevdim. Şuanda hobi olarak yapıyorum ama ilerleyen tarihlerde de meslek olarak yapmayı düşünüyorum. Bu kursta da arkadaşlarla beraber çok güzel işler çıkartıyoruzö dedi. 6 aylık süre içerisinde yaklaşık olarak 300 kabak işlemesi yaptığını ifade eden Çetiner, 'Bir kabak süslemesi desenine göre değişiyor. Bir kabak ortalama 3-7 gün içerisinde yapılabiliyor. Ama öncelikle olay kabağı temizlemekle başlıyor. Temizledikten sonra desenini çıkartıyoruz, işlemeye başlıyoruz. En sonda boyama işlemini gerçekleştiriyoruz. İşini severek yaptığını belirten Çetiner, 'Kabak tozunu herkesin yutmasını isterim diye konuştu. Samsun'a amazon çarşısı gibi bir çarşının kurulması gerektiğini belirten Çetiner, ' Amazon çarşısındaki sergiye katıldım. Güzel tepkiler aldık. Biz kabak işlemeciliğini herkese tavsiye ediyoruz. Kabak tozunu yutmak gerekiyor. Sayın Valimiz Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'dan destek bekliyoruz. Yaptığımız ürünleri evdeki bir odada saklamak yerine sürekli ürünleri sergileyebileceğimiz bir alan olursa hem aile bütçesine hem de devlete çok daha yararlı olacağını düşünüyorumö şeklinde konuştu.