SAMSUN Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

SAMSUN'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Ali Demil (20) ağır yaralandı.

Kaza, saat 0130 sıralarında Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Ali Demil idaresindeki 55 AAS 410 plakalı motosiklet, Atakent Bulvarı ile Vatan Caddesi kesişiminde bulunan kavşağa çıkmak istediği sırada O.Y.A. idaresindeki 55 EA 538 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle metrelerce savrulan Demil kanlar içinde yerde kaldı. Kazanın ardından otomobili yol kenarına çekerek polise haber veren O.Y.A.'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demil'i Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Demil'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü O.Y.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA