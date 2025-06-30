SAMSUN HAVA DURUMU | 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Samsun'da hava durumu nasıl? Samsun 5 günlük hava durumu tahmini!

SAMSUN HAVA DURUMU | 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Samsun'da hava durumu nasıl? Samsun 5 günlük hava durumu tahmini!
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Samsun'da yaşayan vatandaşlar, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumunu merak ediyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Samsun'da sıcaklıklar nasıl olacak? Samsun'da yarın yağmur bekleniyor mu, hava durumu nasıl seyredecek? İşte, Samsun için günlük hava tahmini ve detaylar…

Türkiye genelinde uyarısı verilen sıcak hava dalgası, Samsun'da da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 30 Haziran Pazartesi günü Samsun'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Samsun için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

SAMSUN'DA HAVA DURUMU NASIL?

Samsun'da 30 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu sağanak yağışlı geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, sabah saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine doğru yağışların etkisini azaltması öngörülse de gün boyunca aralıklı sağanaklar görülebilir.

Gün içerisinde hava sıcaklıkları en düşük 15°C, en yüksek 26°C civarında seyredecek. Yüksek nem oranı ve zaman zaman etkili olacak rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklıklar değişiklik gösterebilir.

SAMSUN'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SAMSUN HAVA DURUMU | 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Samsun'da hava durumu nasıl? Samsun 5 günlük hava durumu tahmini!Samsun hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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