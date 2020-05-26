Samsun'dan kısa kısa Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay ilçedeki bazı şehit ailelerini ziyaret etti.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay ilçedeki bazı şehit ailelerini ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Asb. Kd. Bşçvş. İsmail Karaköse ile Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe merkezi ve ilçeye bağlı çeşitli mahallelerde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret eden Şenay, şehit yakınlarının bayramını kutladı.

Ailelerle sohbet edip, sorunlarını dinleyen Şenay, "Şehit ailelerimizin sadece bayramlarda ve özel günlerde değil her zaman yanında ve her zaman hizmetlerindeyiz. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın irtibat telefonları da 24 saat boyunca onlar için açık." dedi.

Mardin Mazıdağı bölgesinde 1993 yılında teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Komando Er Hüseyin Kaşka'nın ailesinin oturduğu Çalbaşı Mahallesindeki evin boyasız olduğunu ve bakım istediğini belirten Kaymakam Şenay, şehit Kaşka'nın bakım isteyen bu evinin en kısa zamanda elden geçirileceğini söyledi.

Kavak'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor

Kavak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelge kapsamında Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri Ramazan bayramı tatili süresince kara yolları ve mahalle grup yolları denetim noktalarında otomobiller ile minibüs ve yolcu otobüslerinde koronavirüs tedbirleri bakımından alınan kararlara uyulup uyulmadığını inceleyerek ayrıca araçta bulunması gereken belgeler ile emniyet kemeri gibi çeşitli konularda denetim gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri denetim yaptıkları araçlarda uyarı ve hatırlatmada bulunurken denetimlerin bayram tatili sonrası da devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA