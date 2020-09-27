Samsun'da yataktan düşen 2 yaşındaki Talha öldü
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Samsun'da yataktan düşen 2 yaşındaki Talha öldü

27.09.2020 09:24 | Son Güncelleme: 27.09.2020 09:28
Samsun'da yataktan düşen 2 yaşındaki Talha öldü

SAMSUN'un Asarcık ilçesinde, doğuştan kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Talha Demirtaş (2), yataktan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

SAMSUN'un Asarcık ilçesinde, doğuştan kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Talha Demirtaş (2), yataktan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün, Asarcık'a bağlı Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Doğuştan kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Talha Demirtaş, iddiaya göre, yataktan aniden düştü. Ailesi, baygın haldeki Talha'yı yerden alıp, Asarcık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Talha'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük Talha'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından Talha Demirtaş'ın cenazesi, Aydın Mahallesi Kabristanlığı'nda toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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