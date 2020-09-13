Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da polisin takibi sonucu İstanbul'dan gelen bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
13.09.2020 11:37 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:03

Samsun'da polisin takibi sonucu İstanbul'dan gelen bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ortak operasyon başlattı. İstanbul ilinden Bafra ilçesine uyuşturucu madde getirdiği bilgisi elde edilen E.A. ve İ.Z.'nin içinde bulunduğu araç, ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 88,21 gram metamfetamin maddesi, 10,72 gram shunk maddesi, 1 adet esrarlı sigara, 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 42 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan E.A. ve İ.Z. gözaltına alındı. E.A. uyuşturucu kullanmak suçundan yapılan işlem sonrası serbest bırakılırken, İ.Z.'nin ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan Bafra Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Kanye West Deniz Seki Ozan Çolakoğlu
Spor Tamer Tuna Arda Turan Adem Büyük Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Ankara Antalya Polatlı Fırtına
Şu an buradasınız: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 13:39:38. #1.14#
title