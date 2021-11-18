Samsun'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
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Samsun'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Samsun'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun yönüne giden Ali Seçer idaresindeki 34 NYM 01 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba Sanayi Sitesi kavşağında kırmızı ışıkta duran Ahmet Aksoy yönetimindeki 34 DHJ 149 plakalı otomobile ardından Mehmet Çetin Yıldırım'ın kullandığı 52 KM 065 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, Ali Seçer ile yanındaki Gülsüm Seçer yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

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