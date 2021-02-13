Samsun'da tramvay kazaları kamerada
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Samsun'da tramvay kazaları kamerada

13.02.2021 14:58 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:02
Samsun'da tramvay kazaları kamerada

SAMSUN'da hafif raylı sistemde yaşanan trafik kazaları, güvenlik kameralarına yansıdı.

SAMSUN'da hafif raylı sistemde yaşanan trafik kazaları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan, 2010'da hizmete giren hafif raylı sistemde yaklaşık 120 makinist görev yapıyor. Samulaş A.Ş. tarafından işletilen hafif raylı sistemde 36 kilometrelik hatta, 43 durak bulunurken, 8'i yerli üretim, 29 tramvay hizmet veriyor. Raylı taşımacılıkta kural ihlallerinin yanı sıra yayaların dikkatsizliği kazalara neden oluyor. Meydana gelen küçük çaplı kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.


Samsun'da tramvay kazaları kamerada
Samsun'da tramvay kazaları kamerada
Samsun'da tramvay kazaları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

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