Samsun'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ali Uzun (38) idaresindeki 55 JV 073 plakalı kamyon, Kolay mevkisinde Sibel Çandur yönetimindeki 34 LH 4583 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Güney Çandur, Sibel Çandur ve Miranur Çandur yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.