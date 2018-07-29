Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı'ndaki kavşakta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anıl Bulut idaresindeki 55 BS 450 plakalı otomobil, Hasan Yıldız idaresindeki 61 AAH 684 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Anıl Bulut ile Hatice Bilgin ve Gülhanım Akyasan yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN