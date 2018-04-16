Samsun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun- Ankara karayolu Havza Küçük Sanayi Sitesi bağlantısında, Ahmet Er (57) yönetimindeki 55 H 2878 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yılmaz Keskin'in (36) kullandığı, 55 H 7440 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Er ile yanındaki Rahim Pehlivan (60) minibüs sürücüsü Keskin (36) ile yanındaki Gökhan Aktaş (34) yaralandı.

Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, durumu ağır olan Ahmet Er ile Rahim Pehlivan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Belediye Başkanı Murat İkiz, kazada hayatını kaybeden ve ilçede esnaflık yaptıkları belirtilen Er ve Pehlivan'ın ailelerine başsağlığı diledi. İkiz, daha sonra Havza Devlet Hastanesi'ndeki diğer yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sürücü Keskin'in, tedavisinin ardından ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.