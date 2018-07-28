Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Unkapanı Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Murat S. idaresindeki 55 ACL 50 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşına geçmekte olan 70 yaşlarındaki Ahmet Tuncel'e çarptı. Kazada yaralanan Ahmet Tuncel 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN