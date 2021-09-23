SAMSUN'DA TIR İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 2 YARALI

ANKARA (DHA) - SAMSUN'da sağanak nedeniyle kayganlaşan zeminde TIR ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kamyon sürücüsü Erdal K. (48) ile yanında bulunan Adil G. (60) yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Samsun- Ankara karayolunda meydana geldi. Çakallı mevkiinde Samsun istikametine seyir halinde olan Caferi T.Ç. idaresindeki 34 CIM 897 plakalı TIR, ıslak zeminde kayarak önce bariyerlere ardından da Erdal K. idaresindeki 55 BDK 63 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araç da devrildi. Kamyon sürücüsü Erdal K. ile yanında bulunan Adil G. hafif yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.