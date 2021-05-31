Samsun'da tır ile ticari araç arasında akılalmaz kavga: Seyir halindeyken birbirlerini sıkıştırdılar

Samsun'da bir sürücünün telefon kamerasına yansıyan olayda, trafikte seyir halindeki tırın tartışma yaşadığı ticari aracı sıkıştırıp yolun kenarına attığı görüldü. Kısa süreliğine kontrolü kaybeden hafif ticari araç büyük bir faciadan kıl payı kurtulup yolun ortasında durmak zorunda kaldı.

Samsun'da trafikte seyir halindeki hafif ticari bir araç ve tır sürücüleri arasında yaşanan tartışma sonucunda, tır tarafından sıkıştırılan araç kazadan döndü.

KONTROLÜ KAYBETTİKTEN SONRA DURDU

Başka bir araç sürücüsü tarafından kaydedilen olayda, sıkışan araç kısa bir süreliğine kontrolünü kaybettikten sonra durdu.

TIR SÜRÜCÜSÜ DE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Öte yandan, tır sürücüsü tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de, ticari aracın tırın önünü kestiği ve durdurmaya çalıştığı görüldü.