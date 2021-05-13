SAMSUN'DA SOSYAL MESAFELİ BAYRAM NAMAZI
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SAMSUN'DA SOSYAL MESAFELİ BAYRAM NAMAZI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da Ramazan Bayramı namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak kılındı.

SAMSUN'da Ramazan Bayramı namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak kılındı.

Kentte vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak bayram namazı için camilere gitti. Önceki yıllara kıyasla cemaatin daha az katılım gösterdiği görülen namazda sosyal mesafe ve maske kurallarına uyuldu.

SAMSUN'DA SOSYAL MESAFELİ BAYRAM NAMAZI
SAMSUN'DA SOSYAL MESAFELİ BAYRAM NAMAZI
SAMSUN'DA SOSYAL MESAFELİ BAYRAM NAMAZI
SAMSUN'DA SOSYAL MESAFELİ BAYRAM NAMAZI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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