Samsun'da Sosyal Dayanışma Merkezi törenle açıldı - Haberler
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Samsun'da Sosyal Dayanışma Merkezi törenle açıldı

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Samsun'da Sosyal Dayanışma Merkezi törenle açıldı

Samsun'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hizmete sunulan Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) törenle açıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hizmete sunulan Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) törenle açıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, açılış töreninde yaptığı konuşmada merkezin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Dağlı, kentte benzer merkezlerin sayısını artırmayı istediklerini ifade ederek, "Bu güzel bir çalışma. Kadınlarımızın iş garantili meslek sahibi olmaları için iyi bir çalışma. Örneğin tekstilde çok fazla ihtiyaç var. Ancak asgari de olsa dikişle ilgili bir beceri olmadığı zaman veya onun eğitimi alınmadığı zaman o işte çalışması mümkün değil." dedi.

Merkezde kadınlara faklı alanlarda kurslarla beceri kazandırılacağını belirten Vali Dağlı, "İş dünyasıyla onları buluşturmak suretiyle onları iş ortamına sevk edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesini kursiyerler kesti.

SODAM projesinin Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı yerlerde toplumsal entegrasyonları sağlamak üzere psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimleri desteklemeye yönelik bir hizmet projesi olduğu, proje kapsamında, bölge halkının talepleri doğrultusunda açılan kurslarda, kursiyerlere hiçbir maliyet çıkarılmadan eğitimler verildiği belirtildi.

Açılış törenine İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri
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