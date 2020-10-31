Samsun'da sokak ortasında cinayet
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Samsun'da sokak ortasında cinayet

31.10.2020 11:22 | Son Güncelleme: 31.10.2020 11:27
Samsun'da sokak ortasında cinayet

SAMSUN'da sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vurulan Yalçın Cerrah (27) hayatını kaybetti.

SAMSUN'da sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vurulan Yalçın Cerrah (27) hayatını kaybetti.

?Olay, saat 03.00 sıralarında Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan silah sesi duyan vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, Yalçın Cerrah'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Cerrah'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Cerrah'ın, 19 Ağustos'ta Canik ilçesinde Hüsame Anveren'in pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü olayla ilgili tutuklan Ahmet Cerrah'ın akrabası olduğu belirlendi. Polis her iki olayla ilgili bağlantı olup olmadığını araştırıyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin KALAY

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