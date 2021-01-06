Samsun'da sağlık teknikeri, koronavirüsten yaşamını yitirdi
06.01.2021 11:04 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:08
SAMSUN'da, sağlık teknisyeni Özgül Yaşar (48), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.
SAMSUN'da, sağlık teknisyeni Özgül Yaşar (48), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Ünitesi'nde 27 yıldır teknisyen olarak görev yapan Özgül Yaşar, koronavirüs nedeniyle 15 gündür tedavi gördüğü özel hastanede dün hayatını kaybetti. Yaşar, dün, Derecik Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER