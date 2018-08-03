Samsun'da Polislere Başarı Belgesi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucuyla mücadeledeki başarılarından dolayı bazı polis memurlarına başarı belgesi verildi.

Samsun Vali Yardımcısı ve Çarşamba Kaymakam Vekili Hakan Kubalı, kaymakamlıkta düzenlenen törende, uyuşturucunun, gençlerin bağımlığı gibi büyük bir sorunun yanı sıra terörün de en büyük finansörü olduğunu söyledi.

Çarşamba'da uyuşturucuyla mücadele alanında güzel çalışmalar yapıldığını ifade eden Kubalı, "İlçemizde uyuşturu ile mücadele görev üstlendiniz ve büyük başarılar elde ettiniz. Başarınızdan dolayı, başta İlçe Emniyet Müdürümüz Turgay Begen olmak üzere tüm polis memurlarımızı kutluyoruz. Emniyet teşkilatımız toplumun birlik ve bütünlüğünü korumak adına önemli görevler üstleniyor ve Türkiye Cumhuriyeti devleti emniyet teşkilatı ile gurur duyuyor." diye konuştu.

Kubalı, daha sonra başarılı polis memurlarına başarı belgesi verdi.