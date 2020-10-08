Samsun'da pitbull dehşeti! 11 yaşındaki kız ölümden döndü
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Samsun'da pitbull dehşeti! 11 yaşındaki kız ölümden döndü

08.10.2020 08:55 | Son Güncelleme: 08.10.2020 11:08

Samsun'da parkta arkadaşları ile oynadığı sırada, pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki kız çocuğu kanlar içinde kalarak ölümden döndü.

Samsun'un Havza ilçesinin Memduhiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 11 yaşındaki Tuğba Kaplan ve arkadaşları ile oyun oynarken parkın yanındaki bahçede bulunan köpekleri sevmek istediler. Evin bahçesinde bağlı olmadığı ileri sürülen 3 adet pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan Tuğba Kaplan, çevredekilerin yardımına koşması üzerine ölümden kurtuldu.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Kanlar içinde kalan kız çocuğu Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tomografisi çekilip müdahalesi yapılan Tuğba Kaplan daha sonra yine ambulansla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Samsun'da pitbull dehşeti! 11 yaşındaki kız ölümden döndü

ARKADAŞLARIM KAPIYI AÇTI

Yaşadığı dehşeti anlatan Tuğba Kaplan, arkadaşları ile parka gittiğini, arkadaşının köpekleri sevmek için yanına gidip kapıyı açınca köpeklerin kendisini ısırmaya başladığını ve sürükleyerek içeri çektiğini söyledi.

ÖFKELİ BABA "ŞİKAYETÇİYİM"

Tuğba Kaplan'ın babası Metin Kaplan ise, "Çocuklar parka gidiyorlar. Parka giderlerken kapıyı açıyorlar. Köpek gelip bunları ısırıyor. 3-4 tane, 5 tane pitbull cinsi köpek. Şehrin merkezinde bunları besliyor. Yazık günah değil mi? Şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da pitbull dehşeti! 11 yaşındaki kız ölümden döndü
Samsun'da pitbull dehşeti! 11 yaşındaki kız ölümden döndü
Samsun'da pitbull dehşeti! 11 yaşındaki kız ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

Haber Yorumları (8)
ZÜLAL UÇAR: izmirde yaşıyorum. benimde bir tane pitbull um var. sorun pitbull değil kız diyo ki bahçe kapısını açıp içeri girdik. lan sen salak mısın? pitbull değil başka bir hayvan da olsa bu büyük ırk (golden hariç) sahibi yanında yokken içeri girmek nedir. pitbullar da alan koruma var kardeşim sen eğer ki sahibi yokken o eve giriyosan kusura bakma da sonucu tabiki bu olur. pitbullara olan ön yargınızı kırın artık. aşıları tam tasmasını ağızlığını taktığım halde dışarı çıkınca insanlar yüzünden sıkıntı
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DOĞRU SÖZ: SEN BUNU SADECE KENDİ EVALDINA YAPIIRSA ANLARSIN BOŞ KONUŞMA
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DELİ OĞLAN...: HAY PİTBULUNUZUN DA SİZİNDE ALLAH. . . . ABİ BU PİTBULCULAR HASTA . . . PSİKOLOJİK İŞLEMLERDEN GEÇMELİLER. . . YAZIK GÜNAH DEĞİL Mİ BU YAVRUCAĞA. . . UTANMAZ, ARLANMAZ PSİKOPATLAR. . .
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