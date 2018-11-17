Samsun'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü'den Havza istikametine seyir eden Nurettin Yıldız (35) yönetimindeki 55 H 2743 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hasan Hüseyin K.'nin kullandığı 55 GM 834 tır Vezirköprü-Havza yolunun 8. kilometresinde çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Nurettin Yıldız ile Kayra Yıldız hayatını kaybetti, Hümeyra Yıldız (5) ve Fatma Yıldız (29) yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılırken, ilk müdahalesinin ardından sonra Hümeyra Yıldız Havza Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN