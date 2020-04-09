Samsun'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı.
09.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:28
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı.
Halil İbrahim İş idaresindeki 55 LC 723 plakalı otomobil, Çarşamba-Kızılot kara yolu Zeyfeli mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki eşi Bahar İş, sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılarak Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA