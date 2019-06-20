Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü
Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ladik Şeyhli Mahallesi Muhtarı Aslan Demir öldü.
Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ladik Şeyhli Mahallesi Muhtarı Aslan Demir öldü.
Ladik ilçesi Şeyhli Mahallesi Muhtarı Aslan Demir (53) yönetimindeki 05 FH 818 plakalı otomobil, Kavak ilçesi Mahmutlu sapağı mevkisinde bariyerlere çarpıp sürüklendikten sonra su kanalına devrildi.
Kazada Demir, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Demir'in cenazesi, Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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