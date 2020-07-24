Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.
24.07.2020 10:26 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:30
Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.
Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu üzerinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye, Yunus Koca idaresindeki 34 CUL 339 plakalı Renault marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan E.K.(11) ile M.A.K.(2) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA