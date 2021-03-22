Samsun'da ormanların korunması için öğrencilerden klip
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Samsun'da ormanların korunması için öğrencilerden klip

22.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:47
Samsun'da ormanların korunması için öğrencilerden klip

Samsun'un Canik ilçesinde ilkokul öğrencileri Orman Haftası dolayısıyla klip çekti.

Samsun'un Canik ilçesinde ilkokul öğrencileri Orman Haftası dolayısıyla klip çekti.

"Öğretmenim Doğa - My Teacher is Nature" adlı e Twinning projesi kapsamında 16 okuldan öğrenciler farkındalık oluşturmak için "Orman" adlı rap parçası hazırladı.

Proje ortaklarından Canik Uludağ Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Sibel Tok ve Fatih Temiz İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ali Çatalkaya'nın kuruculuğunu yaptığı projede öğretmen ve öğrencilerin twinspace ortamında oluşturulan duvara yazdığı sözler, Karşıyaka Lisesi 11. sınıf öğrencisi Serhat Can Bozyel tarafından bestelendi.

Öğrenciler, doğada parçayı seslendirdi. Canik Orman Okulu ve Gürgenyatak mevkisindeki ormanlık alanda çekilen klip sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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