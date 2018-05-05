Samsun'da "Ms Eğitim Kampı" Düzenlenecek

Karadeniz Multipl Skleroz Derneği Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Terzi, Samsun'da 17 ilden 70 MS'li hastanın katılımıyla "MS (multipl skleroz) eğitim kampı"nın bu yıl beşincisinin düzenleneceğini bildirdi.

Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MS'nin hem beyni, hem de omuriliği tutan bir hastalık olduğunu belirterek, genellikle 20-40 yaş arasında görüldüğünü söyledi.

MS hastalığında erken teşhis ve tedavinin önemli olduğuna işaret eden Terzi, "MS hastalığını önemsiyoruz. Bu nedenle Samsun'da MS hastalığı bilgilendirme eğitim kampı düzenliyoruz. Bu yıl Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezinde 7-12 Mayıs'ta 17 ilden 70 hastanın katılımıyla eğitim kampı düzenleyeceğiz." dedi.

Hastalığın kadınlarda daha sık görüldüğüne dikkati çeken Terzi, şöyle devam etti:

"MS hastalığında görme kaybı, dengesizlik, bacak güçsüzlüğü, yürüme zorluğu, çift görme, idrar kaçırma gibi şikayetler olur ancak tedavi edildiğinde korkulacak bir hastalık değil, yaşam tarzıdır. Hastaların yüzde 70-80'i, her ihtiyacını giderebilecek durumda oluyor. Yüzde 5-10 gibi kısmı da tekerlekli sandalye ya da koltuk değneğine ihtiyaç duyabiliyor. Hastalar yıllar geçse de herhangi bir özürlülük ve problem olmadan hayatlarına devam edebiliyor."

Terzi, Türkiye'de her 100 bin kişiden 80 ile 100'ünde bu hastalığın görüldüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 40 bin civarında MS hastası var. Hastalığın nedenini tam bilmiyoruz ama bazı faktörler var. Bunların arasında genetik faktörler olabiliyor ancak MS için kesin bir genetik hastalık demek zor. Her 10 aileden birinde MS'li var. Çevresel faktörler işin içerisinde olabiliyor. Özellikle ağır stres, travma, enfeksiyonlar, hamilelik gibi durumlardan sonra hastalık ortaya çıkabiliyor. Hastaların tanısı ise özellikle genç yaş gruplarında görme kaybı şikayetiyle geldiklerinde diğer muayene bulgularını da ele alarak inceliyoruz. MS'nin tanısını yapabilmek çok önemli. Bu nedenle hastalara hem beyin, hem omurilik MR'ı çekiyoruz. MS'ye ait bazı lezyonlar görüyoruz. Bazen tanıda şüphemiz olduğunda hem kan tahlilleri, hem omurilik sıvısı incelemesi gibi yöntemlerle de araştırmayı sürdürüyoruz ancak kesin MS tanısı koyduran bir tetkik yok."