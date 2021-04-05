Samsun'da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Samsun'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Can Dinç (21) idaresindeki 34 ET 9252 plakalı motosiklet devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı