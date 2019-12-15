Samsun'da minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
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Samsun'da minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Samsun'da minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

15.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:32
Samsun'da minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

'da minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.


Kaza, Tekkeköy ilçesi Yaylageriş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferat Akyol idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan Nurcan Bülbül (40), Rasim Bülbül (10), Burhan Bülbül (15) ve Gül Bülbül (13) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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