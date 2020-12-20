Samsun'da, kısıtlamayı ihlal eden 257 kişiye 545 bin lira ceza
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Samsun'da, kısıtlamayı ihlal eden 257 kişiye 545 bin lira ceza

20.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:51
Samsun'da, kısıtlamayı ihlal eden 257 kişiye 545 bin lira ceza

SAMSUN'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 257 kişiye toplam 545 bin 592 TL ceza uygulandı.

SAMSUN'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 257 kişiye toplam 545 bin 592 TL ceza uygulandı.

Kentin işlek cadde, sokak ve meydanları, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı. Kent genelinde vatandaşın tedbirlere uyduğu gözlenirken polis, bekçi ve zabıta ekipleri de denetimlerini sürdürdü. Ekipler, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı'nda izin belgesi kontrolü yaptı. Belge kontrolünün ardından araçta bulunanların Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulandı. Kent genelinde kısıtlamaya uymayan 257 kişiye, toplam 545 bin 592 TL ceza uygulandığı belirtildi.


- Samsun
Samsun'da, kısıtlamayı ihlal eden 257 kişiye 545 bin lira ceza
Samsun'da, kısıtlamayı ihlal eden 257 kişiye 545 bin lira ceza
Samsun'da, kısıtlamayı ihlal eden 257 kişiye 545 bin lira ceza
Samsun'da, kısıtlamayı ihlal eden 257 kişiye 545 bin lira ceza
Samsun'da, kısıtlamayı ihlal eden 257 kişiye 545 bin lira ceza
Samsun'da, kısıtlamayı ihlal eden 257 kişiye 545 bin lira ceza
Samsun'da, kısıtlamayı ihlal eden 257 kişiye 545 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL

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