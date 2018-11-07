Samsun'da Kavga: 3 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde nacak ve bıçağın kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde nacak ve bıçağın kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
Eğridere Mahallesi Muhtarı Azmi K. ve oğlu Aziz K. ile aynı mahallede yaşayan İsmet Ü, Abdullahpaşa Meydanı'nda buluştu.
Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmet Ü, nacakla Azmi K. ve Aziz K'yi yaraladı. Baba oğul da İsmet Ü'yü bıçakladı.
112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmet Ü, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.