Samsun'da kamyonun çarptığı yaya ağır yaralandı
Samsun'da kamyonun çarptığı bir kişi ağır yaralandı.
12.08.2020 13:44 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:56
Samsun'da kamyonun çarptığı bir kişi ağır yaralandı.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Sinop karayolu Çatalçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Ünal idaresindeki 55 K 7825 plakalı kamyon, tel örgüden atayarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı iddia edilen yaya Mehmet Y.'ye (38) çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA