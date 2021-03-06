Samsun'da insan kemikleri bulundu

SAMSUN'da 4 yıllık olduğu tahmin edilen insana ait kafatası, çene kemiği ve 6 kemik parçası bulundu. Polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Samsun'un Atakum ilçesinde sahil kenarında yürüyüş yapan bir kişi, insana ait kafatası görmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmada kafatası ile alt çene kemiği ve 6 kemik parçası daha buldu. Polis, kemiklerle ilgili inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede kemik parçalarının yaklaşık 4 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN